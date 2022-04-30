2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu

Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor bitime 3 hafta kala tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı.

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor 37 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 2021-22 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğa uzanan Bordo-Mavililer 7. şampiyonluk kupasına ulaştı.

Cornelius perdeyi erken açtı

Antalyaspor karşısında maça çok hızlı başlayan Trabzonspor henüz mücadelenin 3. dakikasında Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken karşılaşmanın ikinci yarısında Antayaspor 52. dakikada Ndao'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Antalyaspor penaltı kaçırdı

Antalyaspor, Trabzonspor karşısında beraberlik golünü bulduktan sonra Fredy Ribeiro ile 56. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Uğurcan Çakır sağına giden topu önlemeyi başarınca tribünler milli kaleciye destek tezahüratlarında bulundu.

Dorukhan Toköz dengeyi getirdi

Antalyaspor'un kaçan penatısının ardından maça yeniden üstünlüğünü koyan Bordo-Mavililer, Dorukhan Toköz'ün 62. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Antalyaspor 80. dakikada Haji Wright'ın golüyle skora 2-2'lik dengeyi getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde Antalyaspor'un baskısına direnç gösteren Trabzonspor 2-2'ik beraberlikle sahadan ayrıldı ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

77 puan şampiyonluğa yetti!

Bu beraberlikle puanını 77'ye çıkaran Trabzonspor, Süper Lig'i lider bitirmeyi garantiledi. Son haftalarda prestij mücadelelerine çıkacak olan Trabzonspor sırasıyla; Hatayspor, Altay ve Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Antalyaspor ise 35. hafta sonunda 52 puana yükseldi. Kırmızı beyazılar gelecek hafta sahasında Konyaspor'u ağırayacak.

Abdullah Avcı'nın ilk şampiyonluğu

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bu kupa ile Abdullah Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşadı.

​Kadrosunda 34 oyuncu barından bordo-mavililerde 24 oyuncu da ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde etti.