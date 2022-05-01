BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte 1 Mayıs kutlamaları için kapatılan yollar

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte 1 Mayıs kutlamaları için kapatılan yollar

İSTANBUL'da 1 Mayıs alarmı... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beyoğlu-Taksim çevresi ile Maltepe'de bazı noktalar trafiğe kapatıldı.

Abone ol

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beyoğlu-Taksim Meydanı’na çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı çevresi bariyerlerle kapatılırken trafik ekipleri de meydana çıkan yolları araç trafiğine kapattı.

Etkinlikler nedeniyle Maltepe -Kartal sahil yolu olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı’na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşların sahil yolu yerine D-100 Karayolu’nu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmaları gerektiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'dan skandal Trabzonspor paylaşımı! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Ekrem İmamoğlu'dan skandal Trabzonspor paylaşımı! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Emniyet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu! 'Hacklenme' iddiası yalanlandı
Emniyet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu! 'Hacklenme' iddiası yalanlandı
AK Parti'den EYT açıklaması! Elitaş "EYT düzenlemesinde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" dedi
AK Parti'den EYT açıklaması! Elitaş "EYT düzenlemesinde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" dedi
 Adana'ya şehit ateşi düştü! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu
 Adana'ya şehit ateşi düştü! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu
Kaptan Uğurcan Çakır, Eren Bülbül'ü unutmadı!
Kaptan Uğurcan Çakır, Eren Bülbül'ü unutmadı!
Levent'te Villa Konforunda Sağlıklı Evler ile Country Yaşamı
Levent'te Villa Konforunda Sağlıklı Evler ile Country Yaşamı
Fenerbahçe, açılan pankart nedeniyle savcıları göreve çağırdı
Fenerbahçe, açılan pankart nedeniyle savcıları göreve çağırdı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik
2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu
2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu