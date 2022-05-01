İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte 1 Mayıs kutlamaları için kapatılan yollar

İSTANBUL'da 1 Mayıs alarmı... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beyoğlu-Taksim çevresi ile Maltepe'de bazı noktalar trafiğe kapatıldı.

Abone ol

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beyoğlu-Taksim Meydanı’na çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı çevresi bariyerlerle kapatılırken trafik ekipleri de meydana çıkan yolları araç trafiğine kapattı.

Etkinlikler nedeniyle Maltepe -Kartal sahil yolu olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı’na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşların sahil yolu yerine D-100 Karayolu’nu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmaları gerektiği belirtildi.