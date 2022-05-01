Diyanet sahih değil cehalettir demişti ancak internetten deve idrarı satışa çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 'sahih olmayan' hadisler arasında olduğunu söyleyerek cehalet olduğunu vurgulasa da bazı kesimlerin deve idrarına ilgisi bitmiyor. Ebubekir Sifil’in “Deve sidiği şifalıdır” çıkışı ile bir dönem tartışılan deve idrarının “şifa” için internette satıldığı ortaya çıktı.

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Hz. Muhammed’in “sahih yani güvenilir olmayan” hadislerine dayandırılan ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) insanların içmekten kaçınmasını önerdiği, ölüm dahil ciddi yan etkileri bulunan deve idrarı, dönem dönem tartışma konusu oluyor. Deve idrarı, son olarak Türkiye’de, ilahiyatçı Ebubekir Sifil’in “Deve sidiği sahihdir ve şifadır” açıklaması ve Caner Taslaman’ın bunun üzerine Sifil’e “bir şişe deve idrarı ikram etmesi” ile gündeme gelmişti. Tartışmalar durulmuşken deve idrarının internette satıldığı da ortaya çıktı.

Zeytinyağı, kuru meyve, peynir ve salça gibi ürünlerin satıldığı bir internet sitesinin deve idrarı sattığı sosyal medyaya yansıdı.

Farklı renklerdeki bir litrelik şişelerde, sitenin “şifalı ürünler” bölümünde satılan idrarın, “sterilize edildiği” iddia edildi. İdrarın, bir deve çiftliğinde üretildiği belirtilirken açıklamasında ise “Türkiye’de en fazla deve varlığına sahip Aydın’dan, deve idrarı ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılıyoruz” denildi. Piyasa fiyatının 250 lira olduğu kaydedilirken, indirimli şekilde 200 liraya satıldığı aktarıldı. İdrara ilişkin detaylı açıklamada ise “Aydın deve çiftliğimizde 40 yıldır bir tutkuyla yetiştirdiğimiz develerden elde ettiğimiz idrarı, kargo ücretsiz olarak gönderiyoruz. Develerimizden istek üzerine günlük elde ettiğimiz idrarı sterilize ettikten sonra size ulaştırıyoruz” denildi.

Site, durumun sosyal medyaya yansımasının ardından deve idrarını, satışta olan ürünler arasından kaldırdı.

Tüyü bile var

Sitenin, tepkiler üzerine sitesinden sildiği tek ürün ise bu değil. Deve sütü, deve eti, deve dili, deve tüyü ve deve beyni de satışta olan ürünler arasındaydı ancak site, deve idrarına gelen tepkiler üzerine deve sütü hariç tüm ürünleri sildi.

Diyanet yalanlamıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2012’de, “Umrede iki Türk vatandaşının deve idrarı içtiği için rahatsızlandığı” yönündeki haberleri üzerine “deve idrarının birçok hastalığa iyi geldiğine dair ne bir hadis ne de başka bir dini bilgi olduğunu” belirtilerek “Böyle bir şey olmuşsa da hadisten değil cehalettendir” açıklaması yapmıştı.