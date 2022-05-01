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Otogarları otobüs bileti zamları vurdu sefer sayıları azaldı

Otogarları otobüs bileti zamları vurdu sefer sayıları azaldı

BAYRAM tatilini benzine ve mazota gelen yüksek zamlar vurdu. Otobüs biletlerinin fiyatlarının yükselmesi üzerine otogarda iptallere ve sefer sayısı azaltmasına neden oldu. Şehirlerarası bilet fiyatlarına zam yapmak istemediklerini belirten Birol Özcan, “Mazotun fiyatının artması nedeniyle mecburen zam yapıyoruz" dedi.

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Ramazan Bayramı, Büyük İstanbul Otogarı’nda hayal kırıklığına yol açtı. Yükselen enflasyon, akaryakıttaki zam fırtınası ve artan maliyetler yurttaşı memleketine gitmekten alıkoyarken firmaların daha az otobüs çıkarmasına neden oldu.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, salgın yasaklarının azalması sonrası ilk bayram olması nedeniyle yoğunluk olduğunu belirtse de eski günleri aradıklarını vurguladı. Özcan, şöyle devam etti: “Geçen perşembe 1363, cuma ise 1500 araç çıktı otogardan. Eski bayramlarda günde 2 bin 500 aracın çıktığını biliyoruz. Akdeniz’e yoğunluk daha fazla. Karadeniz’e Trabzonspor maçından dolayı yoğunluk var. Antep, Adana’ya Suriyelilerin yasaklarından dolayı eski yoğunluk yok.” 

18 bin lira yakıyor
Şehirlerarası bilet fiyatlarına zam yapmak istemediklerini de belirten Birol Özcan, “Mazotun fiyatının artması nedeniyle mecburen zam yapıyoruz. Kamunun özel sektörle rekabet etmemesi lazım. Mazottaki ÖTV, biletteki KDV’nin indirilmesi lazım. Zam taraftarı değiliz ama bir otobüs 18 bin lira mazot yakıyorsa bunun karşısında ne yapacaksın” dedi. Ekonomik krizden dolayı insanların güçlerinin olmadığını belirten Özcan, şuna dikkat çekti: “Eskiden insanlar büyüklerinin elini öpmeye gittiği zaman oradan yiyecek getirirdi. Öyle gidiş geliş de kalmadı.”

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