Atilla Yeşilada'dan bomba döviz iddiası: Yaza kur patlayacak 1970'deki gibi kapalı kambiyo gelecek

Ekonomist Atilla Yeşilada, yaz aylarında döviz kurunun yeniden patlayacağını söyleyerek 1970'lerde yaşandığı gibi ‘kapalı kambiyo rejimine' dönüleceğini iddia etti.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, “1970'lerde yaşandığı gibi ‘kapalı kambiyo rejimine' döneceğiz. Yani tüm döviz işlemlerine kısıtlama ve denetleme gelecek" diye konuştu.

Bloomberg'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Merkez Bankası, yabancıya sıfır faizle TL verip döviz elde etmeyi planlıyor. İddiaya göre swap kanalıyla yabancıya aldığı TL ile en az iki yıl vadeli tahvile yatırım şartının getirilmesi, dolara da yüzde 4 faiz verilmesi planlanıyor.

Yeşilada söz konusu iddiayı ve ekonomiye ilişkin gelişmeleri i İntegral Foreks'te Dr. Artunç Kocabalkan'a şöyle değerlendirdi:

"İddia doğruysa, iş bitti"

"Türkiye yeni bir para birimine geçti, ben buna 'Türk doları' diyorum. Şu anda sistem tamamen dolarize edildi. Para verip devlet tahvili alanlara yüzde 4 dolar garantisi verileceği doğruysa bu iş bitti ağabey, bunun sonu yok. "

"Kur yaz aylarında kesin şekilde patlayacak"

"Suudi Arabistan muhtemelen 10-15 milyar swap 'kıyağı' atar ama bunlar TCMB'nin ateş gücünü artırmaz. Bloomberg'in iddiası doğruysa da 10-15 milyar dolar girer. Ama sonuçlar değişmeyecek çünkü çok basit bir mantık var. Turizmde de 40 milyar dolar geldi diyelim, siz bir yandan iç talebi pompalayıp bir andan da ticaret açığını kapamaya çalışırsanız bu olmaz. Resesyonu göze alamıyorsun, faiz artıramıyorsun, yaz aylarında kur kesin şekilde patlayacak."

"Merkez Bankası arka kapıdan 4-7 milyar dolar döviz sattı"

"Bu hesabı yapanların adını vermiyorum, yine dava açılabilir ama son iki veri haftasına göre Merkez Bankası tüm girişlere rağmen 4-7 milyar arka kapıdan döviz satarak dövizi tuttu. Eğer bu iddia doğruysa ne yaparsan yap bu işin sonu gelecek. 1 hafta içinde olmaz ama 2,5 ay içinde bu iş ciddi şekilde patlayacak."

"Kapalı kambiyo rejimine döneceğiz"

"Pandemi döneminde konjonktürel ekonomi politikası da raydan çıktı. Dikkat edin, ekonomi tam bir yap-boz tahtası. Her gün yeni bir genelge ya da kararname ile ticaret ve finans dünyasının oyun kuralları yeniden yazılıyor. Bu kaosun üstüne dışsal şokları da eklersek, resesyon kaçınılmaz. Ama, ödemeler dengesi krizi yok. Onun yerine 1970'lerde yaşandığı gibi ‘kapalı kambiyo rejimine' döneceğiz. Yani tüm döviz işlemlerine kısıtlama ve denetleme gelecek"