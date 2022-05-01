Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı geldi! Tatilcilere kötü haber sıcaklık düşüyor bayramda fena geliyor

Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, (Malatya, Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu’da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.