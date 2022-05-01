Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı geldi! Tatilcilere kötü haber sıcaklık düşüyor bayramda fena geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklık düşüyor ve sağanak yağış geliyor. Bugün de Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu' da kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte bayram hava durumu ve yurt genelindeki hava...
Bayramda hava nasıl olacak? Tatil cuma günü başladı yarın da bayram pek çok kişi geçtiğimiz hafta etkili olan sıcak hava ile tatil bölgelerine gitti. Ama uzman isim Orhan Şen kötü haberi duyurdu.
Meteoroloji'nin sitesinde bugün de kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu. Yapılan açıklama şöyle:
Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, (Malatya, Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu’da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
Doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.