Milyonlarca emekli bekliyor! Bomba detaylar var en düşük aylık kaç TL olacak?
Memurlar ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışlar da enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları sonrası milyonlarca emekli zamla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Faruk Erdem'de bugün kaleme aldığı "Emekliye taban maaş hesabı" başlıklı yazısında önemli detaylar aktardı:
Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuçlara göre yaptığımız hesap ile 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak.
Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük aylıkları da artacak. Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti:
"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."