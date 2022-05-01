Milyonlarca emekli bekliyor! Bomba detaylar var en düşük aylık kaç TL olacak?

Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük aylıkları da artacak. Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti:



