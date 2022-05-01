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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Saray ve şürekasının umurunda değil....

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Saray ve şürekasının umurunda değil....

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında işsizliğe dikkat çekerek "Maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil.." dedi.

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1 Mayıs mesajını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
-Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle, ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz. İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil...

-Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve 1 Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. #Yaşasın1Mayıs

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