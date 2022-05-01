Bir sabah kalktığınızda paranız buhar olabilir! İslam Memiş 'uzak durun' diyerek uyardı!
BDDK geçtiğimiz günlerde bankalara FX işlemi yapmayı yasakladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu kararın ardından çok çarpıcı gerçeği anlattı, yatırımcılara kritik bir uyarda bulundu: "Bir sabah paranızın buhar olduğunu görmek istemiyorsanız..."
Yaptığı değerlendirmeler ile yatırımcıya yön veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş özellikle kısa vadeli al sat yapanları bekleyen büyük tehlikeyi anlattı. Memiş'in açıklamaları şöyle:
-Önümüze baktığımız zaman çeşitli risklerle karşı karşıya kalacağız. Mesela BDDK bir karar verdi. Bu kararla birlikte bütün bankaların FX piyasalarındaki sanal ortamdaki sınırsız yapılan döviz ve emtia işlemlerini kapattı, yani iptal etti.
-BDDK diyor ki sen FX uygulamasında günlük al sat yaptırıyorsun, sınırsız bundan sonra mevduat hesaplarından yaptırmanı istiyoruz dedi ve bütün bankaların FX işlemleri kapatıldı. Artık bu direkt banka üzerinden hazine üzerinden yapılacak işlemler.
-Peki niye. Son bir aydır döviz kurlarının makas aralığıyla ilgili ciddi uyarılarım oldu.Bankalar anlaştı ve herkes 50 kuruş makas aralığı yaptı. Standart. Yani günlük al sat yaptırmıyorlar, manipülatif atakları engellemek için al sat yaptırmıyorlar. Bu yüzden bir süredir bu makas aralıkları açık.