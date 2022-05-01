Bir sabah kalktığınızda paranız buhar olabilir! İslam Memiş 'uzak durun' diyerek uyardı!

-Peki niye. Son bir aydır döviz kurlarının makas aralığıyla ilgili ciddi uyarılarım oldu.Bankalar anlaştı ve herkes 50 kuruş makas aralığı yaptı. Standart. Yani günlük al sat yaptırmıyorlar, manipülatif atakları engellemek için al sat yaptırmıyorlar. Bu yüzden bir süredir bu makas aralıkları açık.