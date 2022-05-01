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MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

 MHP'nin siyasi partilerle bayramlaşması, video konferansla yapılacak.

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MHP'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Salı günü yapılacak partiler arası bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin yer alacak.

MHP'nin video konferansla yapacağı bayramlaşmalar, saat 09.00'da DSP ile başlayacak, 09.50'de AK Parti, 10.10'da BBP, 10.35'te Yeniden Refah Partisi, 11.30'da Saadet Partisi ve 12.10'da CHP ile devam edecek.

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