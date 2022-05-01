Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter CIA direktörüyle fotoğrafını paylaştı

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "manevi oğlu" Enes Kanter, CIA Direktörü William J. Burns ile görüştü. Kanter görüşmeye dair fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter Freedom, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William J. Burns ile görüştü. Görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan FETÖ'cü Kanter, "Harika bir sohbet gerçekleştirdik. Arkadaşlığın için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ABD vatandaşlığına geçtikten sonra soyadına "Freedom (özgürlük)" kelimesini ekleten FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, CIA Direktörü William J. Burns ile bir araya geldi.

FETÖ'cü Kanter, görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

"Arkadaşlığın için teşekkür ederim"

William J. Burns ile harika bir sohbet gerçekleştirdiğini belirten Kanter, "Arkadaşlığın için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.