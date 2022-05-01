Şampiyonluk kutlamalarında kan donduran olay! Kasıtlı yapmış gözaltına alındı

Trabzonspor, 2-2'lik beraberliğin ardından 7. şampiyonluğunu ilan etti. Samsun'daki kutlamalarda aracıyla bir kişiye kasıtlı çarptığı iddia edilen Trabzonsporlu taraftar polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Samsun'da taraftar sevinç konvoyu oluşturdu. Trabzonspor taraftarları ile Samsunspor taraftarları arasında gerginlik yaşanırken, polis olayların büyümemesi için biber gazı ile müdahale etti.

Yaşanan olaylar sırasında Trabzonsporlu taraftar olduğu ileri sürülen H.B.T.'nin (35) aracıyla Samsunspor taraftarlarından 17 yaşındaki F.P.'ye kasıtlı çapıp kaçtığı iddia edildi. Olaydan sonra kaçan araç sürücüsü H.B.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten yaralama" suçundan Recep Tokur Polis Merkezinde ifadesi alınan H.B.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.