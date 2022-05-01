Halkbank davasında tutuklu kalan Hakan Atilla'dan dikkat çeken paylaşım
Halkbank Davası'nda ABD'de 28 ay tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla'nın meşhur film 'Bir Avuç Dolar İçin' paylaşımı dikkat çekti.Abone ol
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Atilla, Sergio Leone'nin "Bir Avuç Dolar İçin" isimli filminin afişini paylaşarak altına, "Aktörler değişse de bazı filmler eskimiyor" notunu düştü.
Bu paylaşımı Twitter'dan duyuran gazeteci İsmail Saymaz ise, "Halk Bank Davası’ndan ötürü ABD’de tutuklu yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’dan Instagram’da manidar paylaşım" ifadeleriyle Hakan Atilla'nın kullandığı görseli paylaştı.
Ne yaşanmıştı?
Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü.
Bu paylaşımı Twitter'dan duyuran gazeteci İsmail Saymaz ise, "Halk Bank Davası’ndan ötürü ABD’de tutuklu yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’dan Instagram’da manidar paylaşım" ifadeleriyle Hakan Atilla'nın kullandığı görseli paylaştı.