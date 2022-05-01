Ramazan Bayramı namazının saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Iğdır, Çanakkale...

DİYANET İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan Bayramı namazı saatlerini açıkladı. Ramazan Bayramı namazı yarın Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak. İşte tüm illerde ramazan Bayramı namazının kılınacağı saatler...

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Yarın (2 Mayıs Pazartesi) sabah Ramazan Bayramı namazı kılınacak. Herkes kendi şehrinde bayram namazının ne zaman, saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Ramazan Bayram'ının 1. günü kılınacak olan bayram namazının vakitlerini Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı.

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak. İşte, il il (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Antalya, Hatay, Çanakkale, Iğdır) bayram namazı saatleri...

Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43,

Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35,

Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11,

Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26,

Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30,

Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53,

Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12,

Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45,

Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32,

Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16,

Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48,

Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45,

Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55,

Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22...

Bayram namazı kaç rekat?

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Birinci Rek'at:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur.

Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci Rek'at:

İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.