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Meral Akşener'den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı: Az kaldı...

Meral Akşener'den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı: Az kaldı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Mayıs İşçi Bayramı için verdiği mesajında "Ülkemizin kalkınmasında, üretiminde ve sanayisinde; gecesini gündüzüne katan, alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan tüm emekçilerimizin; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emeğinizin kıymetinin bilindiği ve hakkınızın korunduğu bir Türkiye'ye çok az kaldı..." dedi.

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