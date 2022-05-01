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Korktuk ve kafamız karıştı! Apple ailenin kabusu oldu: Hayatımın en korkunç anını yaşadık

Korktuk ve kafamız karıştı! Apple ailenin kabusu oldu: Hayatımın en korkunç anını yaşadık

Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ve cüzdan, anahtarlık gibi eşyaları kaybetmenin önüne geçmeyi hedefleyen AirTag gündemden düşmüyor. Bu kez de ABD'li bir aile AirTag yüzünden takip edildiklerini öne sürdü.

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ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan bir aile, Disney World’de geçirdikleri tatil boyunca birinin onları izlemek için Apple AirTag kullandığını öne sürerken, hayatlarının en kötü tatilini yaşadıklarını iddia etti. Jennifer Gaston, Fox Orlando’ya verdiği demeçte, bir AirTag cihazının sahibinin onları takip ettiğini bildiren bir bildirim aldıklarını söyledi. Jennifer Gaston, “Korktuk ve kafamız karıştı” dedi. “Kelimenin tam anlamıyla burada bulunduğumuz süre boyunca bizi takip etmiş.” dedi.

Gaston’un kızı, tema parkında geçirdikleri süre boyunca cihazın onları saatlerce takip ettiğini öne sürdü. Aile, sahip oldukları Air Tag’i kaybettiklerini ve daha sonrasında takip edilmeye başladıklarını öne sürdü. Geçtiğimiz ayrlarda da dünyaca ünlü ABD merkezli spor dergisi Sports Illustrated'in de modeli olan Lübnan asıllı Brooks Nader, ‘Apple AirTag' yüzünden beş saat boyunca takip edildiğini ve ‘hayatının en korkunç anı'nı yaşadığını açıklamıştı.

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