Merakla bekleniyordu! Netflix popüler dizinin fişini çekti: İptal etti

Netflix'in popüler komedi dizisi Space Force iptal edildi. İki sezonluk dizi, Netflix'in beklentilerini karşılayamadı.

Netflix, sevilen dizisi Space Force için iptal kararı aldığını duyurdu. Yayın platformundan gelen açıklamaya göre, Space Force’un hikayesi iki sezonun ardından devam ettirilmeyecek. Görünüşe göre komedi türündeki Space Force’tan beklenen başarı alınamadı. The Office dizisiyle tanınan Steve Carell’in başrolde olduğu komedi dizisi, beklentinin altında kalan izlenme sayısının ardından, Netflix’in iptal edilen yapımlarının arasına katıldı. The Office’in yaratıcısı Greg Daniels tarafından hazırlanan Space Force, ikinci sezonun ardından izleyicilere veda ediyor.



Raising Dion ve Pretty Smart dizilerinin sessiz sedasız rafa kaldırılmasıyla birlikte Space Force için de yolun sonu göründü. Yayın platformu, Space Force’un üçüncü sezon çekimlerinin yapılmayacağını açıkladı. The Office dizisinin başrolü Steve Carell ve yapımcısı Greg Daniels’ın projesi beklenen etkiyi yaratamadı. Space Force dizisinin 2020’de on bölümlük ilk sezonu yayınlandı. İkinci ve son sezonu ise Şubat ayında sadece yedi bölümle paylaşıldı. Her ne kadar komedi dizisi olsa da, final yapmadan bitirildiğini belirtmek gerekiyor.



Beklentisini düşürdü

Deadline’ın haberine göre Netflix, hem izlenme hem de eleştirmenler tarafından aldığı yorumlar sonucunda diziden olan beklentisini düşürdü. Ayrıca dizinin maliyetini de hesaba katan platform, Space Force’a devam etmemenin en iyisi olduğuna karar verdi. Space Force, ABD ordusunun uzay araştırmalarına odaklanan bir kolunun hikayesini hem eleştiri hem de komedi yoluyla anlatan bir yapımdı. Oyuncu kadrosunuda Steve Carell’in yanı sıra Lisa Kudrow, John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsom, Ben Schwartz ve Jimmy O. Yang yer aldı.