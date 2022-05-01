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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı 21 günde 160 bin kişi gezdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı 21 günde 160 bin kişi gezdi

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM), ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin birçok müzelerini geride bıraktı. Büyük Çamlıca Camii Külliyesi içerisinde 8 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan müzeyi, 21 günde 160 bin 623 kişi gezdi.

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Teknoloji ile tarihin manevi mirasını bir araya getiren İMM, 3 haftada önemli kültür sanat duraklarından biri olmayı başardı. Ramazan ayının ve sıcak havanın etkisiyle zaman zaman ziyaretçi akınına uğrayan müze, hafta sonu ziyaretçi rakamıyla rekor kırdı. İMM, 24 Nisan Cumartesi günü 14 bin 951 kişiyi ağırladı. Hz. Peygamber’in manevi kimliğine ve İslam medeniyetinin eserlerine ev sahipliği yapan müze Ramazan ayının vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.

10 bin metrekarelik alanda ve 15 tematik bölümde İslam medeniyetinin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren İMM, hafta içi ziyaretçi rakamıyla da dikkat çekti. Müzeyi hafta içi her gün ortalama 7 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının yükselmesinde İslam Medeniyetleri Müzesi’nin her gün ve geç saatlere kadar açık kalması etkili oldu. Müzenin bu süre içerisinde ücretsiz gezilebilmesi de sayının yükselmesini destekledi. Çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan video prodüksiyonlar, etkileşimli dokunmatik ekranlar ve dijital uygulamalarla zenginleştirilen İMM, çocukların ve gençlerin de ilgi odağı oldu. Müze, ara tatile denk gelen 11 - 15 Nisan tarihleri arasında teknolojiye ve tarihe meraklı küçüklerle doldu taştı. Özellikle müzenin görsel şölen niteliğindeki ‘Kubbe’ ve 'Ab-ı Hayat' enstalasyonu yetişkinler kadar çocuklara da unutulmaz anlar yaşattı.
İslam medeniyetinin bin 200 yıllık birikimini, 700’e yakın eşsiz eserle ziyaretçilerin ilgisine sunan İMM, Ramazan Bayramı boyunca da saat 10.00 ila 22.00'ye kadar ücretsiz gezilebilecek.

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