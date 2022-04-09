Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı Peygamber Efendimiz'den, Fatih Sultan Mehmet'e pek çok eser var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılmasıyla beraber yoğun ilgi görüyor. Peygamber efendimizin
Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş 700'e yakın eserin sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşımakta. Müze ilk gününde vatandaşlar tarafından ilgi odağı olurken müzeyi şimdiden 5 binden fazla kişi ziyaret eti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açılışını yaptığı, Büyük Çamlıca Camii Külliyesi’nde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi bugün ilk ziyaretçilerini kabul etti. Barındırdığı eserler ile 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan İslam Medeniyetler Müzesi ilk günden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çamlıca Camii’nde 10 bin metrekare kapalı alanda bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.
Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde Peygamber Efendimiz'in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları gibi birçok eseri görme imkanı bulmakta.