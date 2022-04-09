Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı Peygamber Efendimiz'den, Fatih Sultan Mehmet'e pek çok eser var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açılışını yaptığı, Büyük Çamlıca Camii Külliyesi’nde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi bugün ilk ziyaretçilerini kabul etti. Barındırdığı eserler ile 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan İslam Medeniyetler Müzesi ilk günden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çamlıca Camii’nde 10 bin metrekare kapalı alanda bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.



