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İngilizler duyurdu: Suudi Arabistan yönetimi Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor

İngilizler duyurdu: Suudi Arabistan yönetimi Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor

İNGİLTERE basınından The Independent gazetesi Suudi Arabistan'ın artan döviz varlığına dikkat çekti. Riyad yönetiminin Türkiye'de yatırıma hazırlandığı kaydedildi.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulundu. Erdoğan, burada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

İngiltere basınından The Independent gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu ziyaretini mercek altına aldı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere işaret edilen haberde Suudi Arabistan'ın döviz rezervlerinde artış yaşandığı kaydedildi.

"Türkiye'de yatırım yapacak sermayeleri var"
Yükselen enerji fiyatlarının bu yıl Riyad için 400 milyon dolardan fazla gelir getirmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Haberde, "Bir diğer deyişle Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var" denildi.

"Suudi Arabistan ittifaklarını genişletmeye çalışıyor"
'Suudi Arabistan'ın tavrında ABD ile yaşanan gerilimler nedeniyle değişiklikler olduğu, Riyad yönetiminin ittifaklarını genişletmeye çalıştığı' ifade edildi. Veliaht Prens Selman'ın göreve başlamasından bu yana ABD Başkanı Joe Biden ile henüz doğrudan bir görüşme yapmadığı aktarıldı.

"Mısır ve İsrail'le ilişkileri geliştirmek için adımlar attı"
Türkiye'nin ayrıca Mısır ve İsrail'le ilişkilerini geliştirmek için adımlar attığı anımsatıldı. Abu Dabi'nin Türkiye'deki yatırımları desteklemek için 10 milyar dolarlık bir fon duyurduğu notu paylaşıldı.

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