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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ile şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonunda yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ile Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık operasyonunda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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