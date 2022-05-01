Adıyaman'ı sağanak vurdu! Onlarca araç sular altında kaldı

ADIYAMAN'da sağanağın ardından biriken su nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü. Bir okulda mahsur kaldığı belirtilen iki kadın, kadınlardan birinin oğlu tarafından kurtarıldı.

Abone ol

ADIYAMAN'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kapcami Mahallesi'nde yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulunun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Bu sırada okulun bahçesine giren Ahmet Arslan, belini aşan su seviyesinde ilerleyerek okula girdi. Arslan, "Annemle komşumuz olan kadına ulaştım. Okulun arka bahçesindelerdi. Merdiven yardımıyla okulun dışına çıkardım. Şu an durumları iyi." diye konuştu.

Anne Zeliha Aslan da yağmurun az yağdığını, komşusuyla güzel havada yürüyüş yapmak için evden çıktığını belirterek "Yağmur çok olunca biz de okulun içine kaçtık. İçerde kalınca oğlumu aradım, o da geldi bizi kurtardı. Buna da çok şükür" dedi. Bu sırada duygulanarak ağlayan Ahmet Arslan ve annesi, sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından okulun bahçesindeki suyun tahliyesine başlandı. Tahliye işlemi sürerken okulda araçları kalan vatandaşlar da halat yardımıyla otomobillerini kurtarmaya çalıştı.