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Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ile Ümraniyespor oldu

Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ile Ümraniyespor oldu

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. Ankaragücü ile Ümraniyespor gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Lige yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

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TFF 1. Lig'de 34. hafta tamamlanırken Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. Ankaragücü ve Ümraniyespor gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Ankaragücü geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti. Başkent ekibi bir yıllık aranın ardından lige geri döndü. İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak. TFF 1. Lig'de sezonu üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tamamlayan takımlar play-off mücadelelerinde karşılaşacak. İkinci ile altıncı, üçüncü ile dördüncünün eşleşmelerinin ardından finale yükselen iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf Süper Lig'e çıkacak.

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