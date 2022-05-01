Alanyaspor konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u devirdi! Avrupa iddiası devam etti

Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 55 yaparak 5. sıraya yerleşen Alanyaspor, 36. haftada Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen ve 20 puanla ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

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2. dakikada sol kanattan bindiren Oğuz Aydın'ın rakip ceza sahası çizgisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Akbaba'nın yerden şutu sağ direğin yanından dışarı çıktı.

6. dakikada Borja'nın sol kanattan arka direğe çıkardığı meşin yuvarlağı Candeias gelişine vurdu. Kaleci Abdulsamad Damlu'nun müdahalesinin ardından top kornere çıktı. Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışında ise kafalardan seken top direğe çarparak, geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Berat Yaman'ın rakip ceza sahsına gönderdiği uzun topu kontrol eden Tetteh sol çaprazdan gönderdiği sert şutu kaleci Yusuf Karagöz uzanarak kornere çıkardı.

18. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası sağ köşesine yönelen topu Emre Akbaba gelişine vurmak isterken top penaltı noktasına yakın noktadaki Milunovic'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kalecinin güçlükle müdahale ettiği top direğe çarparak geri döndü. Sol köşeden Oğuz Aydın'ın tamamlamak istediği meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Kenan Özer atağa çıkan Efkan Bekiroğlu'nun bileğine basarak yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

31. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Alanyaspor'un Emre Akbaba ile kullandığı kornerin ardından top Malatyaspor'un oyuncusu Dicko'ya geldi. Kendi yarı sahasından kaleci Yusuf Karagöz'ün öne çıkmasını fırsat bilen Dicko'nun kaleye gönderdiği uzun top ağlarla buluştu: 0-1

45+5. dakikada sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği top savunmadan döndü. Emre Akbaba kendisine gelen topu kaleye gönderdi. Kaleci Abdulsamed Damlu sert şutu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ara pasında topla buluşan Eduardo'nun sağ çaprazdan şutunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kornere çeldi.

65. dakikada Alanyaspor berberlik golünü yakaladı. Novais'in rakibinden kazandığı topu sol kanattan Tayfur Bingöl'e çıkardı. Bu futbolcunun pasında kaleyi karşıdan gören noktada Candeias'ın ayak içiyle vurduğu top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1

66. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan Tayfur Bingöl'ün arka direğe çıkardığı topu Oğuz Aydın kafayla ağlara gönderdi: 2-1

90+1. dakikada orta alanda Alanyaspor'dan Fer ile gelişen atakta Emre Akbaba topu kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ara pası kontrol eden Eduardo'nun ceza sahası içinde sert şutu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Alanyaspor: 2 - 1 :Malatyaspor

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman, Selahattin Altay, Hakan Karabalcık,

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Furkan Bayır, Milunovic, Borja, Novais (Dk. 84 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın (Dk. 75 Umut Güneş), Eduardo

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Barış Başdaş, Awuku, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Dicko, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 69 Atakan Müjde), Jospin, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 75 Haqi Osman), Tetteh (Dk. 81 Umut Taniş)

Goller: Dk. 31 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 65 Candeias, Dk. 66 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Kenan Özer (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Oğuz Aydın, Dk. 77 Novais (Aytemiz Alanyaspor)