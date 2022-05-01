Hepsiburada'dan 10 bin çocuğu gülümseten proje: Bir Gülüş Yeter

Hepsiburada'nın 'Bir Gülüş Yeter' projesi Ramazan Bayramı'yla beraber 34 ilde tam 10 bin çocuğa ulaşıyor. Toplam 47 okuldaki 10 bin çocuk, Hepsiburada'nın hediyeleriyle çifte bayram yaşıyor.

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'Bir Gülüş Yeter' projesini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatan Hepsiburada, Ramazan Bayramı'nda da Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukları sevindirmeyi hedefledi.

Hepsiburada'nın ihtiyaç sahipleriyle sosyal sorumluluk ve gönüllülük bağlamında kişi ya da kuruluşları bir araya getiren online platform 'İhtiyaç Haritası' iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Bir Gülüş Yeter' projesi Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin 34 ilindeki 44 ilçede bulunan 47 okula ulaşarak 10 bin adet kitap ve oyuncağı çocuklarla buluşturuyor.

Hepsiburada'nın 'Bir Gülüş Yeter' projesi dahilinde çocuklara hediye ettiği kitaplar arasında Mustafa Kemal Atatürk serisinin yanı sıra Tom Sawyer, Küçük Prens, Denizler Altında 20 Bin Fersah gibi dünya çocuk edebiyatının seçkin ve klasik eserleri ile çocukların kişisel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, sanata ve müziğe yönlendirici oyun setleri ve oyuncaklar yer alıyor.