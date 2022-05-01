BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türk-Suud yakınlaşmasını 'doğru yolda atılmış bir adım' olarak nitelendirdi.

Abone ol

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Kur'an-ı Kerim'de İslam ümmetini ahlak ve inanç temelinde oluşturan ve çıkan sorunlar karşısında da onu koruyacak ayetlere atıfta bulunan Karadaği, Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasının doğru yolda atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Nisan'da Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti. Erdoğan ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ramazan ayında gerçekleştirdiği ziyaretin dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını' ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
Beşiktaş geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
Galatasaray Sivasspor CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Galatasaray Sivasspor CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Alışveriş sitesi n11 müşterilerinin verilerini çaldırdı ceza verildi
Alışveriş sitesi n11 müşterilerinin verilerini çaldırdı ceza verildi
Antalya'da gölete düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Antalya'da gölete düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Merakla bekleniyordu! Netflix popüler dizinin fişini çekti: İptal etti
Merakla bekleniyordu! Netflix popüler dizinin fişini çekti: İptal etti
Meral Akşener'den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı: Az kaldı...
Meral Akşener'den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı: Az kaldı...
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı! İşte Antalya'ya gelen turist sayısı
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı! İşte Antalya'ya gelen turist sayısı
İstanbul'daki Arapça yemek sipariş uygulamasına büyük şok! 3 ortaktan biri Suriyeli
İstanbul'daki Arapça yemek sipariş uygulamasına büyük şok! 3 ortaktan biri Suriyeli
İzmir'de feci kaza! Trenle traktör çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de feci kaza! Trenle traktör çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti
Ramazan Bayramı namazının saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Iğdır, Çanakkale...
Ramazan Bayramı namazının saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Iğdır, Çanakkale...