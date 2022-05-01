Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türk-Suud yakınlaşmasını 'doğru yolda atılmış bir adım' olarak nitelendirdi.Abone ol
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yaptı.
Kur'an-ı Kerim'de İslam ümmetini ahlak ve inanç temelinde oluşturan ve çıkan sorunlar karşısında da onu koruyacak ayetlere atıfta bulunan Karadaği, Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasının doğru yolda atılmış bir adım olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Nisan'da Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti. Erdoğan ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ramazan ayında gerçekleştirdiği ziyaretin dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını' ifade etmişti.