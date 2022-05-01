Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türk-Suud yakınlaşmasını 'doğru yolda atılmış bir adım' olarak nitelendirdi.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Kur'an-ı Kerim'de İslam ümmetini ahlak ve inanç temelinde oluşturan ve çıkan sorunlar karşısında da onu koruyacak ayetlere atıfta bulunan Karadaği, Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasının doğru yolda atılmış bir adım olduğunu belirtti.