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ABD dergisinden Joe Biden analizi: Attığı adımlar savaşı tüm dünyaya yayabilir

ABD dergisinden Joe Biden analizi: Attığı adımlar savaşı tüm dünyaya yayabilir

ABD merkezli Foreign Policy dergisi ABD Başkanı Joe Biden'in savaş stratejisini değerlendirdi. Makalede Biden'in attığı adımlarla Ukrayna'daki savaşı küresel bir savaşa çevirebileceğine dikkat çekildi.

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ABD merkezli Foreign Policy dergisi Washington'ın Ukrayna savaşı politikasındaki 'risklere' dikkat çekti. Michael Hirsh imzalı makalede 'ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya'yı zayıflatma stratejisinin Ukrayna savaşını küresel bir savaşa dönüştürüyor olabileceği' ifade edildi.

Biden'in başlarda NATO ve ABD'yi direkt olarak çatışmaya sokmamak için temkinli davrandığı ancak son dönemde Rusya'ya karşı daha sert bir tavır sergilediği belirtilen makalede Biden'in Ukrayna'ya destek ile 'Rus saldırganlığını cezalandırmayı ve gelecekteki çatışma riskini azaltmayı' amaçladığına yönelik sözlerine yer verildi.

"Kırmızı çizgiler aşılmış olabilir"
Uzmanların görüşlerine başvurulan makalede ABD ve Batılı müttefiklerinin bazı kırmızı çizgileri aşmış olabilecekleri aktarıldı.

Biden'in Washington'un Moskova ile nükleer bir savaştan kaçınılmasına yönelik politikayı arka plana itmiş olabileceği endişesine yer verildi.

Köşeye sıkışan Rusların nükleer silaha sarılabileceği, bu durumda herkesin kaybedeceği 'dönüşü olamayan bir viraja' girileceği uyarısı yapıldı.

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