1 Mayıs etkinliklerinde görevli polislere sadece sandviç verildi iddiası! EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan polislere kumanya olarak sadece sandviç verildiği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

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EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ileri sürülen "İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan polislere kumanya olarak sadece sandviç verildiği" iddiası üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan personelimize iddia edildiği gibi sadece sandviç verilmemiş, 2 çeşit kumanya dağıtılmıştır. Birinci çeşit kumanya simit, zeytin, peynir, reçel, fındık kreması, tahin helvası, meyve suyu, ekmek ve sudan oluşmuştur. İkinci çeşit kumanyada ise sandviç, bisküvi, su, kraker, kek, meyve suyu ve çikolatalı gofret bulunmaktadır.

Ayrıca saat 05.30'da göreve başlayan ve uzun süre mesai yapan personelimize her iki kumanya da verilmiştir. Personelimizin önemli bir bölümü iftar öncesinde istirahate ayrılmıştır. İstanbul'da gün içinde dağıtılan toplam kumanya sayısı 11 binden fazladır. Büyük fedakarlıklarla çalışan mesai arkadaşlarımızın her türlü ihtiyacı karşılanmış, bundan sonra da karşılanmaya devam edecektir. Durum bu kadar açık olmasına rağmen her yıl bu tip dedikodular üretilmektedir. Bunu istismar ederek siyasete alet edenleri esefle karşılıyoruz."