Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası flaş açıklama! 'Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaştı. Rusya lideri Putin'le bu hafta bir kez daha görüşeceklerini belirten Erdoğan, "Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından Çamlıca Camii’nde cemaatle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bayram namazı kılmayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Bizler size dua ediyoruz, sizler de bizlere dua edin." dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şu anda hamd olsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik.

- Burada kardeşliğimizi teyid ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin.

- İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz.

- Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra gazetecilere tatlı ikram etti.

- Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız.

- Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.

- Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık."