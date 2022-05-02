BIST 2.431
DOLAR 14,87
EURO 15,68
ALTIN 900,74
HABER /  POLİTİKA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası flaş açıklama! 'Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası flaş açıklama! 'Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaştı. Rusya lideri Putin'le bu hafta bir kez daha görüşeceklerini belirten Erdoğan, "Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından Çamlıca Camii’nde cemaatle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bayram namazı kılmayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Bizler size dua ediyoruz, sizler de bizlere dua edin." dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şu anda hamd olsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik.

- Burada kardeşliğimizi teyid ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin.

- İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz.

- Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra gazetecilere tatlı ikram etti.

- Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız.

- Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.

- Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık."

ÖNCEKİ HABERLER
Lüks ve country yaşamı bahçe villa konforuyla şimdi Levent'te
Lüks ve country yaşamı bahçe villa konforuyla şimdi Levent'te
Rizespor'dan Göztepe'ye farklı tarife! Çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü
Rizespor'dan Göztepe'ye farklı tarife! Çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Adıyaman'ı sağanak vurdu! Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'ı sağanak vurdu! Onlarca araç sular altında kaldı
ABD dergisinden Joe Biden analizi: Attığı adımlar savaşı tüm dünyaya yayabilir
ABD dergisinden Joe Biden analizi: Attığı adımlar savaşı tüm dünyaya yayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor
Hepsiburada'dan 10 bin çocuğu gülümseten proje: Bir Gülüş Yeter
Hepsiburada'dan 10 bin çocuğu gülümseten proje: Bir Gülüş Yeter
TESK'ten zam uyarısı: Sigortasız araç sayısı artacak
TESK'ten zam uyarısı: Sigortasız araç sayısı artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım
Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ile Ümraniyespor oldu
Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ile Ümraniyespor oldu