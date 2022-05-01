Rizespor'dan Göztepe'ye farklı tarife! Çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü

Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu ligden düşmesi daha önce kesinleşen Göztepe'yi 7-1 yendi. Bu galibiyetin ardından 33 puanla 18. sırada yer bulan ve çok az da olsa ligde kalma şansını sürdüren Rizespor, 36. haftada haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 28 puanla 19. sırada kalan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Göztepe ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

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Karşılaşmanın 8. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Baku'nun kaleye göndermek istediği topu kaleci Gökhan Akkan müdahale etti. Ancak topa tekrar sahip olan Baku'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

11. dakikada Bolasie'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Cisse'nin şutunda kaleci Piric'ten dönen meşin yuvarlağı bir kez daha kaleye göndermek isteyen Cisse'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada Rizespor eşitliği sağladı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada Kahraman'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Yardımcı hakem, Yusuf Sarı'nın orta yaptığı pozisyonda topun dışarı çıktığını bildirdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrasında hakem Volkan Bayarslan golü geçerli saydı: 1-1

19. dakikada Rizespor üstünlük kurdu. Yusuf Sarı'nın topla kaleye yöneldiği pozisyonda Atakan'ın müdahale ettiği topla buluşan Cisse, Kahraman'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

22. dakikada Moubandje'nin sağ kanattan yaptığı ortada arka tarafta topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu son anda kornere uzaklaştırdı.

34. dakikada Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Sarı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Rizespor önde bitirdi.

53. dakikada Rizespor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada ceza sahası dışındaki Cisse'nin kafayla indirdiği topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

68. dakikada Rizespor beşinci golü buldu. Fernandes'in pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Yusuf Sarı meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı vuruşta top filelere gitti: 5-1

78. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pohjanpalo, Mihojevic'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-1

88. dakikada Kahraman'dan seken topla sağ çapraz pozisyonda topa sahip olan Mende'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 7-1

Karşılaşmayı 7-1'lik skorla Rizespor kazandı.

Göztepe: 1 - 7 :Rizespor

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Ali Tuna

Göztepe: Piric, Murat Paluli, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Moubandje, Baku (Dk. 67 Efe Can Saçıkara), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 85 İzzet Furkan Malak), Halil Akbunar (Dk. 67 Ege Özkayımoğlu), Lourency (Dk 46 Mihojevic), Jahovic (Dk. 46 Di Santo)

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Emirhan Topçu, Ponck, Eren Albayrak, Bolasie (Dk. 63 Boyd), Fernandes (Dk. 71 Mendes), Phiri, Yusuf Sarı (Dk. 81 Deniz Hümmet), Sabo (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş), Cisse (Dk. 71 Pohjanpalo)

Goller: Dk. 8 Baku (Göztepe), Dk. 16 Kahraman Demirtaş (Kendi kalesine), Dk. 19 Cisse, Dk. 34 ve 53 Fernandes, Dk. 68 Yusuf Sarı, Dk. 78 Pohjanpalo, Dk. 88 Mendes (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 11 Lourency (Göztepe)