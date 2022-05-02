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ABD Başkanı Biden'den Ramazan Bayramı mesajı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Biden'den Ramazan Bayramı mesajı!

 ABD Başkanı Joe Biden, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti.

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ABD Başkanı Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için bayram mesajı yayımladı.

Mesajında, "Eşim Jill ve ben, bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullanan Biden, bayram dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarında yerlerinden edilmiş mülteciler ve parçalanmış aileler için dua ettiklerini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'de "insanların adalet için ayağa kalkmaya çağırıldığı" ve "toplumların birbirleriyle tanışmaları için farklı yaratıldığının" ifade edildiğini anımsatan Biden, inanç özgürlüğünün sadece Amerika için değil tüm ülkeler için değerli bir temel taş olduğunu belirtti.

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