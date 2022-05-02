Mansur Yavaş'tan şok çıkış! Dedikoduya bile müfettiş var belgeli şikayetlere işlem yok

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soruşturmalardan şikayet etti. 'Artık itibar suikasti yapıyorlar' diyen Mansur Yavaş, "Dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, belgeli şikâyetlerimize işlem yapmıyor" iddiasında bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, belgeli şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor" dedi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, önceki döneme ait belediyedeki yolsuzluklar konusunda yaptıkları başvuruların cevapsız kaldığını iddia etti.

"Aleyhimizde şikayet olursa hemen koşturan, dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, bizim belgeli şikayetlerimize işlem yapmıyor" diyen Mansur Yavaş şu iddialarda bulundu: "Savcılığa 80'in üzerinde şikayetimiz var. Bunlardan sadece 9'u ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş geldi."

Müfettiş gelmeden televizyonlara çıkıp, "geliyor" diyorlar

- Oysa bizimle ilgili Twitter mesajı, televizyonda yapılan konuşmalar üzerine hemen müfettiş geliyor. Mülkiye müfettişlerinin bizimle ilgili soruşturma izni verilmemesiyle ilgili görüşüne rağmen, İçişleri Bakanlığı'nın inisiyatif kullanarak soruşturma izni vermesinin tamamen siyasi olduğunu düşünüyorum. Artık itibar suikastı yapılıyor. Hatta zaman zaman TV'ye çıkan bazı şahıslar, müfettiş gelmeden ‘Belediyeye müfettiş gelecek' diye duyurularda bulunuyor.

"Etimesgut Kaymakamı'nı savcılığa şikâyet ettik"

- Belediyenin özelleştirilen Belbesan firması var. Bu firma usulsüz özelleştirildiği için savcılığa verdik. Gayrimenkulde kullanım süresi bitmesine rağmen, Etimesgut Kaymakamı boşaltmıyor. Etimesgut Kaymakamı'nı savcılığa şikayet ettik. Ayrıca boşaltmayan kaymakamlara kira kaybı nedeniyle tazminat davası açacağız.

Etimesgut, Çankaya, Altındağ kaymakamlıkları işgalci!

- Etimesgut, Çankaya, Altındağ kaymakamlıklarına tahliye yapmadıkları için ihtar çektik. Etimesgut'u savcılığa verdik. Sonuç itibariyle bunların hepsinden belediyenin kira kaybı var. 10 yılı dolmuş artık işgal durumunda. Kanun değişti ‘işgalcidir' diyor.

- Biz görevi devralıncaya kadar kaymakamlar bu tahliyeleri yaparken, biz görevi devraldıktan sonra yapmamaya başladılar. Neden kaynaklanıyor? Bunu da İçişleri Bakanı'na sormak lazım niye görev yapmadıklarını. Belediyenin buralarda müthiş zararları var.

"Ankapark'ta vatandaşların 801 milyon doları çürüyor"

- Ankapark bu kadar sahipsiz olunca hırsızların da mekanı oldu. Bu arada hiç olmazsa 100 tane hırsız yakalandı orada. Kabloları kesip satıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de firma iflasını istedi. İflas olunca otomatikman sözleşme sona ermesine rağmen Yenimahalle Kaymakamlığı'na yazı yazdık ‘Burayı bize verin' diye. Onlar da İçişleri Bakanlığına sormuşlar. Hâlâ sonuç bekliyoruz. Orada tam 801 milyon dolar çürüyor.

Ankapark için bizi suçluyorlar bu artık pişkinlik...

- Ama bakıyoruz bazı siyasiler televizyona çıkıyorlar ‘Ankaparkı niye işletmiyorsunuz?' diye bizi suçluyorlar. Artık buna ben ‘pişkinlik' diyorum başka bir şey demiyorum. Hatalı proje de olsa, devasa rakamlar da harcanmış olsa ortada bir mal var ve bu malın mutlaka bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Halka soracağız...