BIST 2.431
DOLAR 14,87
EURO 15,68
ALTIN 900,74
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor, tüm İslam aleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gönüllerdeki bayrama bugün kavuştuk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gönüllerdeki bayrama bugün kavuştuk
Mansur Yavaş'tan şok çıkış! Dedikoduya bile müfettiş var belgeli şikayetlere işlem yok
Mansur Yavaş'tan şok çıkış! Dedikoduya bile müfettiş var belgeli şikayetlere işlem yok
ABD Başkanı Biden'den Ramazan Bayramı mesajı!
ABD Başkanı Biden'den Ramazan Bayramı mesajı!
1 Mayıs etkinliklerinde görevli polislere sadece sandviç verildi iddiası! EGM'den açıklama
1 Mayıs etkinliklerinde görevli polislere sadece sandviç verildi iddiası! EGM'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası flaş açıklama! 'Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası flaş açıklama! 'Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak'
Lüks ve country yaşamı bahçe villa konforuyla şimdi Levent'te
Lüks ve country yaşamı bahçe villa konforuyla şimdi Levent'te
Rizespor'dan Göztepe'ye farklı tarife! Çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü
Rizespor'dan Göztepe'ye farklı tarife! Çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü
Galatasaray konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 kaybetti
Galatasaray konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Adıyaman'ı sağanak vurdu! Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'ı sağanak vurdu! Onlarca araç sular altında kaldı