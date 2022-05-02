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15 yaşındaki 2 kızdan haber alınamıyordu! Antalya'daki olayda flaş gelişme

15 yaşındaki 2 kızdan haber alınamıyordu! Antalya'daki olayda flaş gelişme

ANTALYA'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür haber alınamayan Erva evine döndü

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15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan dün sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip karakola kayıp başvurusunda bulundu.

Ailelerin kayıp başvurusunun ardından aynı gece Erva Erdemir evine dönerken Fatma Barcalı halen aranıyor.

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