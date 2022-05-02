BIST 2.431
DOLAR 14,87
EURO 15,66
ALTIN 901,20
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Stranger Things yıldızı Maya Hawke yeni projesiyle şaşırttı! Sadece mahvetmemeye çalışacağım

Stranger Things yıldızı Maya Hawke yeni projesiyle şaşırttı! Sadece mahvetmemeye çalışacağım

"Stranger Things" dizisinin yıldızı Maya Hawke, ünlü oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper'ın biyografik filmi Maestro'nun kadrosuna katıldı.

Abone ol

Netflix’in bilimkurgu dizisi “Stranger Things”te rol alan ve aynı zamanda anne-babası Uma Thurman ile Ethan Hawke gibi oyuncu olan Maya Hawke, ünlü şef ve besteci Leonard Bernstein’in hayatını anlatan biyografik filmde yer alacak. Daily Mail’in haberine göre, 23 yaşındaki Amerikalı aktris, Bernstein’ın kızı Jamie’yi canlandıracak. West Side Story gibi eserlerin arkasındaki Amerikalı bestecinin hayatını anlatacak olan filmde, Berstein’i Bradley Cooper ve karmaşık bir aşk yaşadığı Felicia Montealegre’yi de Carey Mulligan canlandırıyor.

İki ünlü ismin çocuğu olarak oyuncu olmasının “işleri kolaylaştırdığını” kabul eden Maya Hawke, “Sevdiğim şeyi yapmamı bu kadar kolaylaştırdıkları için çok minnettarım. Sanırım ünlü oldukları için şanslıyım ve eğer berbat bir iş çıkarırsam o imtiyazları kaybedeceğim. Ve olması gereken de bu. Bu yüzden sadece mahvetmemeye çalışacağım” diyor. Steven Spielberg ve Martin Scorsese’nin de yapımcıları arasında yer aldığı filmin çekimlerine önümüzdeki ay New York’ta başlanması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarladan tabağa gelene kadar fiyatı 5 katına çıkıyor! Tarlada 2 lira, markette 11 lira!
Tarladan tabağa gelene kadar fiyatı 5 katına çıkıyor! Tarlada 2 lira, markette 11 lira!
Polis araba hırsızı polisi kovaladı! Uyuşturucu ile yakalanan o polisin sabıka dosyası kabarık çıktı
Polis araba hırsızı polisi kovaladı! Uyuşturucu ile yakalanan o polisin sabıka dosyası kabarık çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Mansur Yavaş'tan şok çıkış! Dedikoduya bile müfettiş var belgeli şikayetlere işlem yok
Mansur Yavaş'tan şok çıkış! Dedikoduya bile müfettiş var belgeli şikayetlere işlem yok
Bill Gates’ten korkutan Covid-19 salgını uyarısı: 'Daha en kötüsünü görmedik'
Bill Gates’ten korkutan Covid-19 salgını uyarısı: 'Daha en kötüsünü görmedik'
ABD Başkanı Biden'den Ramazan Bayramı mesajı!
ABD Başkanı Biden'den Ramazan Bayramı mesajı!
1 Mayıs etkinliklerinde görevli polislere sadece sandviç verildi iddiası! EGM'den açıklama
1 Mayıs etkinliklerinde görevli polislere sadece sandviç verildi iddiası! EGM'den açıklama
Hakimin 100 bin lirası buhar oldu! Forex dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul Hakimi oldu
Hakimin 100 bin lirası buhar oldu! Forex dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul Hakimi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası flaş açıklama! 'Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası flaş açıklama! 'Çözüm İstanbul ya da Ankara'da olacak'