Polis araba hırsızı polisi kovaladı! Uyuşturucu ile yakalanan o polisin sabıka dosyası kabarık çıktı

Daha önce böylesini hiç duymamıştık... Saadettin Sucu isimli şahıs kendisine ait olmayan bir araca binerek araçtaki ruhsatı ve araba anahtarını alıp kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüphelininde polis olduğu ortaya çıktı. Üzerinde uyuşturucu ve 2 bıçak ele geçirilen polis Sucu’nun iki ayrı sabıkası olduğu ortaya çıktı.

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"Bu nasıl polis böyle" dedirten olay. Bülent Can isimli yurttaş 25 Nisan 2022 tarihinde anahtarı unuttuğunu fark ederek aracına gitti. Direksiyon koltuğunda oturan bir erkek şahıs ile karşılaştı. Araçtan inmesini istedi. Ancak şahıs araçtan inmedi. Arkadaşlarıyla beraber şahsı zorla araçtan indirmeyi başardı. Bundan sonrasını Halk TV'nin haberinden okuyalım...

Atatürk Havalımanı Hazır Kuvvet polisi çıktı

Ancak bu kez şahıs araç anahtarını ve ruhsatını alarak kaçtı. Olayın polislere bildirilmesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin Atatürk Havalimanı Hazır Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Saadettin Sucu olduğu ortaya çıktı.

Polis o anda uyuşturucu etkisi altındaymış

Polisler tarafından yapılan aramada ise polis memuru Saadettin Sucu’nun üzerinden 2 adet bıçak, poşet içerisinde ise uyuşturucu ele geçirildi. Polis memurunun uyuşturucunun etkisi altında olduğu tespit edildi.

3 suçtan işlem yapıldı

Yaşanan bu olaya ilişkin Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Savcılık, Saadettin Sucu hakkında “Uyuşturucu Kullanmak”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Oto Hırsızlığı” suçundan mevcutlu olarak getirilmesini, şüpheli şahıstan kan aldırılarak yapılacak tespit evrakının dosyaya eklenmesi, ele geçen diğer suç unsurlarına ise el koyma kararı yazılması yönünde talimat verdi.

2014'ten beri 2 ayrı suç kaydı varmış

Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Sucu'nun 2014 yılında kasten yaralama ve tehdit suçlarından suç kaydının olduğu bilgisi edinildi.