Ukrayna, Rusya'yı kalbinden vurdu! Komuta merkezi vuruldu 200'ün üzerinde asker öldü

RUSYA-Ukrayna savaşı devam ederken, Kiev'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Ukrayna, Rusya'nın İzyum komuta merkezini vurduğunu, saldırıda 200'ün üzerinde askerin öldüğünü açıkladı. Bölgede bulunan Rus ordusunun bir numarası ile ilgili ise çok konuşulacak bir iddia geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirdi.

İki ay geride bırakan savaşta hala büyük bir başarı elde edemeyen Putin çareyi Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u bölgeye göndermekte bulmuştu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, savaşı ileri cephedeki İzyum'daki karargahtan yöneten Gerasimov'u Ukrayna saldırısının hedefi oldu.

Ukrayna açıkladı: 200'ün üzerinde asker öldü

Aynı habere göre karargaha düzenlenen saldırıda 200'ün üzerinde asker öldüldü. Gerasimov ise yaralandı. Gazete haberini Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına dayandırdı.

'Tedavi için Rusya'ya götürüldü'

Konuyla ilgili Rusya'dan resmi bir açıklama bulunmazken bazı kaynaklar Gerasimov'un bacağında şarapnel yaraları bulunduğu, ve tedavi için Rusya'ya götürüldüğü bilgisi paylaştı.

Zelenski'nin danışmanına göre, söz konusu olan 55 yaşındaki Rus Tümgeneral Andrei Simonov'un harkiv'de öldürülmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Simonov'un savaşın başından beri öldürülen 9'uncu Rus general olarak kayıtlara geçti.

Rusya kayıplarını hala açıklamıyor

Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.