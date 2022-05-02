Çalışma Bakanı "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım' dedi! Emeklinin hevesi kursağında kaldı
ÇALIŞMA Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuzda emekliye bir sürprizimiz olacak" deyip "Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ekledi. Merakla 1 Mayıs'ı bekleyen emekliler hayal kırıklığına uğradı. Bakan Bilgin, emekliye müjdeyi neden açıklamadı?..Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs'ta müjde vereceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Milyonlarca emekli Vedat Bilgin'in 1 Mayıs pazar günü yapacağı açıklamaya kilitlendi. Ancak Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta herhangi bir açıklama yapmadı. Bakan Bilgin'in, önceden müjdelediği açıklamayı neden yapmadığına yönelik de herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber canlı yayınında şunları söylemişti: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira mı olacak?
Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti. 13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.