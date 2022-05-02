Çalışma Bakanı "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım' dedi! Emeklinin hevesi kursağında kaldı

ÇALIŞMA Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuzda emekliye bir sürprizimiz olacak" deyip "Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ekledi. Merakla 1 Mayıs'ı bekleyen emekliler hayal kırıklığına uğradı. Bakan Bilgin, emekliye müjdeyi neden açıklamadı?..

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs'ta müjde vereceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca emekli Vedat Bilgin'in 1 Mayıs pazar günü yapacağı açıklamaya kilitlendi. Ancak Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta herhangi bir açıklama yapmadı. Bakan Bilgin'in, önceden müjdelediği açıklamayı neden yapmadığına yönelik de herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber canlı yayınında şunları söylemişti: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."