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Ailecek katıldı! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hayali gerçek oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ailecek katıldı! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hayali gerçek oldu

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bayram sofrası etkinliğinde konuştu. Partililerle tek tek bayramlaşan Akşener, her bölgeden insanın davet edildiği bayram sofrası hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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İYİ Parti lideri Akşener, Altınpark Fuar Alanı'nda düzenlenen "Bayram Sofrası" programına, eşi, oğlu, gelini ve torunlarıyla katıldı.
Açık alanda düzenlenen etkinliğe katılan partililerle tek tek bayramlaşan Akşener, çocuklarla ayrıca bir araya geldi.

Her bölgeden insanın davet edildiği bayram sofrası hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Akşener, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Bir hayalim vardı. Türkiye'deki bu kutuplaşmayı, insanların bir birinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga ettirilmesini bitirecek bir hayalim vardı. O hayalim de bayram sofrasıydı." diye konuştu.

 "İYİ Parti ve mensupları cesaretin adı"
Bu bayram sofrasında her bir kişinin temsil edildiğini kaydeden Akşener, şöyle devam etti:
"Yani klasik, bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki anneanne, babaanne evlerinde kurulan ve genellikle kadınların hazırladığı, hep örnek verdiğim, Edirneli gelinin, Karslı damat, Diyarbakırlı, Batmanlı, Siirtli gelin ya da damat, kulağı küpeli kuzen, başı kapalı yeğen, saçı maviye boyanmış yeğenlerin bulunduğu, kızların, delikanlıların bulunduğu o sofrada herkesin elinin eşit derecede o yiyeceklere ulaştığı bir sofra... Bu hayalim benim, Türkiye'ye dair bir hayal. Türkiye'yi bir sofra düşünün, bir bütün ev düşünün, milletimizin her bir ferdinin, ne düşünürse düşünsün, hangi siyasi görüş ve inanca, etnik aidiyete ait olursa olsun o sofrada güler yüzle, neşeyle var olan yiyecekleri eşit biçimde paylaştığı bir Türkiye hayalini bugün o ilk adımla bu sofrada buluşturan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şuna inanın, çok az kaldı, bu sofrayı İYİ Parti olarak biz Türkiye'de kuracağız inşallah."

İyi ki partiyi kurduklarını ifade eden Akşener, "Partimizi kurmasaydık, kurdurmasaydınız, bu yolculuğu yapmasaydık, cesaretinizle dimdik durmasaydınız, bütün engelleri aşa aşa bugünlere gelmeseydiniz, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimiz bugün kimler tarafından, nasıl yönetiliyor olacaktı? Dolayısıyla İYİ Parti ve mensupları cesaretin adı. Sizlerle olmaktan, genel başkanınız olmaktan, birlikte yürümekten, cesaretinize şahit olmaktan, Allah'a teslim olduğunuza şahit olmaktan duyduğum onuru ve gururu herkesle paylaşmak isterim." şeklinde konuştu.

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