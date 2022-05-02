2 Mayıs bayramın ilk günü fiyatlar şaşırttı! Gram altın 900 liranın altını gördü İslam Memiş tarihi açıkladı 'çok riskli görüyorum'
2 Mayıs 2022 Pazartesi altın piyasasından şaşırtan haberler geliyor. Mayıs ayına sakin bir giriş yapan gram altın ve çeyrek altın bayramında ilk gününde hızlı bir düşüş yaşadı. Gram altın şu sıralar 901 liradan alıcı buluyor. Yatırım uzmanı İslam Memiş de "Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir." dedi.
Dün 905 TL seviyesinde işlem gören gram altın bugün 899 TL’ye geriledi. Şu sıralar gram altın 901,15, çeyrek altın 1.496,00, yarım altın 2.994,00, cumhuriyet altını 5.968,00 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Btchaber'de kaleme aldığı yazısında önemli mesajlar verdi ve şunları söyledi:
-Amerika Merkez Bankası (Fed), Çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak.
Bu karar küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayında 25 baz puan faiz artıran Fed’in Mayıs ayı toplantısında 50 baz puan faiz artıracağını tahmin ediyorum.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha önce yaptığı konuşmada, Mayıs toplantısında 50 baz puan faiz artırılabileceğinin mesajını verdi.
-Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin tarafında yaşanan düşüşler için bir final olduğunun mesajını vermiştim.
Bildiğiniz gibi Nisan’da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs’a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim.