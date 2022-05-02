2 Mayıs bayramın ilk günü fiyatlar şaşırttı! Gram altın 900 liranın altını gördü İslam Memiş tarihi açıkladı 'çok riskli görüyorum'

-Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin tarafında yaşanan düşüşler için bir final olduğunun mesajını vermiştim.

Bildiğiniz gibi Nisan’da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs’a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler için bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim.



