BIST 2.431
DOLAR 14,88
EURO 15,66
ALTIN 898,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Ankara'dan bayram için Samsun'a geldi! Dehşeti yaşadı

Ankara'dan bayram için Samsun'a geldi! Dehşeti yaşadı

 SAMSUN'da bayram ziyaretinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kolundan ve sırtından yaralanarak hastanelik oldu.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan bayram ziyareti için Samsun'a gelen Ahmet Umut Çolak (28), sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğinin kolundan ve sırtından ısırdığı Çolak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Umut Çolak, sokak köpeklerinin başkalarına da zarar vermemesi için toplatılmasını talep etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışma Bakanı "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım' dedi! Emeklinin hevesi kursağında kaldı
Çalışma Bakanı "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım' dedi! Emeklinin hevesi kursağında kaldı
Bahçede dururken bir anda kanlar içinde kaldı! Korkunç olay
Bahçede dururken bir anda kanlar içinde kaldı! Korkunç olay
Cemil Çiçek'ten flaş çıkış! 'Amazon yerlilerine döndük'
Cemil Çiçek'ten flaş çıkış! 'Amazon yerlilerine döndük'
Ukrayna, Rusya'yı kalbinden vurdu! Komuta merkezi vuruldu 200'ün üzerinde asker öldü
Ukrayna, Rusya'yı kalbinden vurdu! Komuta merkezi vuruldu 200'ün üzerinde asker öldü
Ünlü oyuncu Jossara Jinaro 48 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ise...
Ünlü oyuncu Jossara Jinaro 48 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ise...
Dijital Türk lirası sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Dijital Türk lirası sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Ali Babacan bombanın pimini çekti 6'lı Masa'nın ortasına bıraktı! 'Vatandaştan bize güvenir mi!'
Ali Babacan bombanın pimini çekti 6'lı Masa'nın ortasına bıraktı! 'Vatandaştan bize güvenir mi!'
Stranger Things yıldızı Maya Hawke yeni projesiyle şaşırttı! Sadece mahvetmemeye çalışacağım
Stranger Things yıldızı Maya Hawke yeni projesiyle şaşırttı! Sadece mahvetmemeye çalışacağım
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ciple otomobil çarpıştı ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ciple otomobil çarpıştı ölü ve yaralılar var
Tarladan tabağa gelene kadar fiyatı 5 katına çıkıyor! Tarlada 2 lira, markette 11 lira!
Tarladan tabağa gelene kadar fiyatı 5 katına çıkıyor! Tarlada 2 lira, markette 11 lira!