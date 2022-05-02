Ankara'dan bayram için Samsun'a geldi! Dehşeti yaşadı

SAMSUN'da bayram ziyaretinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kolundan ve sırtından yaralanarak hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan bayram ziyareti için Samsun'a gelen Ahmet Umut Çolak (28), sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğinin kolundan ve sırtından ısırdığı Çolak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Umut Çolak, sokak köpeklerinin başkalarına da zarar vermemesi için toplatılmasını talep etti.