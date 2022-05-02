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Battaniye fabrikasında yangın çıktı! Ekipler bölgeye gidiyor

Battaniye fabrikasında yangın çıktı! Ekipler bölgeye gidiyor

UŞAK'ta battaniye üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Gelen bilgilere göre yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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Uşak'ta battaniye üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sivaslı-Uşak kara yolundaki Cezaevi Kavşağı yakınlarında bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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