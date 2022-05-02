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Bakan Bozdağ'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

Bakan Bozdağ'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yargı görevi yapanlara karşı "daha temiz ve saygılı bir dil" kullanmaya davet etti ve "Talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum." dedi.

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Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkeme kararını eleştirmenin "hak", mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmenin "haksızlık" olduğunu belirtti.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum." ifadesine yer veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi mahkemelerine' benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır.

Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum."

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