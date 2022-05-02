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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Dev gölge görüntülendi! NASA paylaştı: Bilim dünyasını şaşırtan olay

Dev gölge görüntülendi! NASA paylaştı: Bilim dünyasını şaşırtan olay

NASA'nın, Jüpiter'i incelemek için gönderdiği Juno adlı uzay aracı, gezegenin üzerinde Ganymede'in yaptığı çarpıcı gölgeyi görüntüledi.

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Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor. NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor.

NASA'nın, Jüpiter'i incelemek için gönderdiği Juno adlı uzay aracı, gezegenin üzerinde Ganymede'in yaptığı çarpıcı gölgeyi görüntüledi. Juno ayrıca gezegenin en büyük uydusu Ganymede'in bileşimini, iyonosferini, manyetosferini ve buz kabuğunu incelerken aynı zamanda gelecekte Jüpiter'in uydularını araştırmaya gidecek uzay araçlarına da yol gösterecek bilgiler topluyor.

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