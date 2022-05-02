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Bayramın ilk gününde kahreden kaza! 115 metre ölçülen fren izi...

Bayramın ilk gününde kahreden kaza! 115 metre ölçülen fren izi...

SİVAS’ta Ramazan bayramının ilk gününde caddeden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

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Olay Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.Y(23) kontrolünde ki 07 ACT 402 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşında ki Yiğit Kırak’a çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre 115 metre ölçülen fren izi dikkat çekti. K.Y isimli otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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