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İzmir'de korkunç olay! Genç kadın nişanlısını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

İzmir'de korkunç olay! Genç kadın nişanlısını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

İZMİR’in Dikili ilçesinde nişanlısıyla ayrılma aşamasında olduğu ifade edilen kadın, nişanlısını öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.

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Korkunç olay, dün 21.00 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde bulunun bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlı oldukları öğrenilen Damla Akyıldız (37) ve Mustafa Burçin Akı’nın (49), 2 gündür kayıp oldukları öğrenildi. Akrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti.

Ayrılma aşamasındaki çift tartışmaya başladı
Jandarma ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Mustafa Burçin Akı’nın 2 gün önce iş yerinden çıkıp nişanlısı ile birlikte Çandarlı’da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti. İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çift evde tartışmaya başladı.

Av tüfeğiyle nişanlısını vurup intihar etti
Tartışmanın büyümesiyle Damla Akyıldız, evde bulunan av tüfeği ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı’yı vücudundan ve başından vurdu. Akyıldız daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı’nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Çiftin cenazelerinin yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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