Sanayi Bakanı Mustafa Varank: Teröristler İBB’de boy gösteriyor! Birileri bunun bedelini ödeyecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği bayramlaşma etkinliğine katıldı. “Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler İBB’de boy gösteriyor” diyen Bakan Varank, "İnşallah vakti geldiğinde birileri bunun bedelini ödeyecek" iadelerini kullandı.

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İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi Ramazan Bayramı’nın ilk günü dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe çok sayıda vatandaş, çocuklarıyla birlikte geldi. Protokol konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır çocuklara bayram hediyeleri verdi.

Bayramları bu güzellikle yaşamanın bir bedeli var

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank unları söyledi:

“Bayramları bu güzellikle yaşayabilmenin bedeli var. Şu anda güvenlik güçlerimiz, biz şehirlerde huzurla bayram yapabilelim diye Irak’ın kuzeyinde Pençe Operasyonunda teröristlerle mücadele ediyor. Irak’ın kuzeyinde bu operasyonlarda şehitlerimiz var. Rabbim onların hepsine rahmet eylesin."

“Teröristler İBB’de boy gösteriyor”

"Biz şehirlerden terörü temizlerken geçen gün çıkan bir haberle adeta şok olduk. Kandil’de kalaşnikofla dağda fotoğrafları çıkan bir terör yandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gözaltına alındı. Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler gelmişler belediyelerde boy gösteriyorlar."

Bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz

"Bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz. İBB Başkanı ilk seçildiğinde nasıl AK Partilileri tespit edip 14 bin kardeşimizi işten attıysa bir zahmet o teröristleri de tespit etmenin yolunu bulsun. Biz belediyelerimizde, kurumlarımızda teröristlerle yaşamak istemiyoruz. Bunun gereğini yapsınlar."

Vakti geldiğinde birileri bunun bedelini ödeyecek

"İnşallah vakti geldiğinde birileri bunun bedelini ödeyecek. Bu zorlu coğrafyaya baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan için ne düşünüyorsun diye sorduğumuzda bizi en ağır eleştirenler bile şunu söylüyor, ‘Böyle dalgalı bir denizde bu gemiyi sağ salim yüzdürebilecek tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır' diyor."