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Abdullah Gül Ramazan Bayramı tatili için Paris'e gitti iddiası

Abdullah Gül Ramazan Bayramı tatili için Paris'e gitti iddiası

RAMAZAN Bayramında tüm siyasi liderler kameralar karşısına geçerken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü gören olmadı. Abdullah Gül'ün eşiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili için Paris'e gittiği iddia edildi.

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Ramazan bayramının ilk gününü siyasiler İstanbul ve Ankara'da geçirirken bayram namazı çıkışında kameralara görüntü verdi. Kameralar karşısına geçmeyen tek isim ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Sosyal medya hesabından geçen bayram yayınladığı mesajın tekrarını paylaşan Gül'ün nerede olduğu merak konusu oldu. 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sosyal medya hesabından “Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk diliyorum” diye yazdı. OdaTv'nin haberine göre bayram namazı sonrası diğer siyasiler gibi kameralar karşısına geçmeyen Abdullah Gül yurtdışına çıktı.

Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün, Ramazan Bayramında tatil için Fransa’nın başkenti Paris’e gittiği belirtildi.

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