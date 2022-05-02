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DEVA Parti Genel Başkanı Babacan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEVA Parti Genel Başkanı Babacan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki kendimize güvenelim. Yeter ki gençlerimize güvenelim. Hep beraber başaracağız." ifadesini kullandı.

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Partiden yapılan açıklamaya göre Babacan, eşi Zeynep Babacan ile yayınladıkları video mesajla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Bayramın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunan Babacan, "Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içinde girebilelim. Gönül isterdi ki bu bayrama emeklilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız daha mutlu girebilsin." değerlendirmesini yaptı.

Sorunların farkında olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Ama bu ülke çok büyük bir ülke. 84 milyon nüfusuyla, Avrupa’nın en genç nüfusuyla, Avrupa’nın en büyük topraklarıyla, en büyük tarım arazileriyle çok güçlü bir ülkeyiz. Büyük bir ülkeyiz. Yeter ki bu ülke adaletle, istişareyle, dürüst ve ehil kadrolarla yönetilsin. Sorunların hepsini aşarız. Bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki kendimize güvenelim. Yeter ki gençlerimize güvenelim. Hep beraber başaracağız. Omuz omuza çalışacağız ve ülkemizi layık olduğu seviyeye ulaştıracağız. Ülkemiz için, adalet için, özgürlük için, zenginlik için hep beraber bu yola çıktık. Hep beraber başaracağız."

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