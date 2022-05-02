İsrail'le Rusya arasında Hitler krizi! Feci olarak nitelendirildi

İSRAİL, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Hitler Yahudi'ydi. En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" şeklindeki ifadeleri üzerine Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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İSRAİL Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Hitler Yahudi'ydi. En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" şeklindeki sözleri 'feci' olarak nitelendirildi. Lavrov'un ifadelerinin ardından Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un 'açıklama yapmak üzere' Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yedioth Ahranoth'a verdiği röportajda, Lavrov'un bir İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdir" ifadelerini değerlendirdi.

Lavrov'un sözlerini 'affedilemez skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata' şeklinde tanımlayan Lapid, Rusya'dan özür beklediklerini belirtti. Lapid, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin İsrail Dışişleri Bakanlığına 'kolay geçmeyecek bir görüşme için çağrılacağını' söyledi.